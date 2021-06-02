Путин: я только делаю вид, что умею играть в хоккей

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил свои навыки в хоккее.
«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше никогда не стоял, но это тем не менее доставляет удовольствие», — сказал Путин на встрече с руководством «Единой России», а также волонтёрами, общественниками и победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.
Сейчас в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира — 2021. Он стартовал 21 мая и должен завершиться 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 2 июня 2021
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