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«У меня ещё остались тут незаконченные дела». 37-летний Спецца хочет остаться в «Торонто»

«У меня ещё остались тут незаконченные дела». 37-летний Спецца хочет остаться в «Торонто»
Владимир Лаевский
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Нападающий Джейсон Спецца заявил, что не намерен завершать карьеру. 37-летний игрок, который летом становится неограниченно свободным агентом, заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Чувствую, что у меня ещё остались здесь незаконченные дела», — приводит слова Спеццы журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

В прошедшем сезоне форвард набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в семи встречах.

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.

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