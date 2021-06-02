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Сборная Канады ни разу не выигрывала в четвертьфинале, заняв четвёртое место в группе

Сборная Канады ни разу не выигрывала в четвертьфинале, заняв четвёртое место в группе
Владимир Лаевский
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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап. Сборная России обыграла команду Беларуси со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0), а Германия оказалась сильнее Латвии — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Благодаря победе немцев в основное время канадцы заняли четвёртое место и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Канадцы всего в седьмой раз пробились в 1/4 финала, заняв в своей группе место ниже второго. Трижды североамериканцы становились третьими и трижды четвёртыми. Но если вторых номеров параллельной группы родоначальники хоккея всякий раз обыгрывали (в том числе и Россию три года назад), то выйти в полуфинал с четвёртого места на предварительной стадии у них не вышло ни в 1992-м, ни в 1995-м, ни в 2010-м. Причём 11 лет назад на пути канадцев встала как раз сборная России, одержавшая уверенную победу со счётом 5:2.

Напомним, завтра, 3 июня, Канада встретится в 1/4 финала с Россией. Начало — в 20:15.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.

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