Рейтинг команд, на основе которого будут определены полуфинальные пары ЧМ-2021

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап.

После семи сыгранных туров были определены по четыре участника плей-офф из двух групп. Россия, Швейцария, Чехия и Словакия оказались сильнейшими в группе А; США, Финляндия, Германия и Канада вышли в плей-офф из группы В.



Расписание четвертьфиналов:



3 июня, 16:15 мск, Швейцария — Германия.

3 июня, 16:15 мск, США — Словакия.

3 июня, 20:15 мск, Россия — Канада.

3 июня, 20:15 мск, Финляндия — Чехия.



Также стал известен рейтинг команд, на основе которого после 1/4 финала будут образованы пары полуфинальных встреч.



1. США

2. Россия

3. Финляндия

4. Швейцария

5. Чехия

6. Германия

7. Словакия

8. Канада.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.