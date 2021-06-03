Рейтинг команд, на основе которого будут определены полуфинальные пары ЧМ-2021

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап.
После семи сыгранных туров были определены по четыре участника плей-офф из двух групп. Россия, Швейцария, Чехия и Словакия оказались сильнейшими в группе А; США, Финляндия, Германия и Канада вышли в плей-офф из группы В.
Расписание четвертьфиналов:
3 июня, 16:15 мск, Швейцария — Германия.
3 июня, 16:15 мск, США — Словакия.
3 июня, 20:15 мск, Россия — Канада.
3 июня, 20:15 мск, Финляндия — Чехия.
Также стал известен рейтинг команд, на основе которого после 1/4 финала будут образованы пары полуфинальных встреч.
1. США
2. Россия
3. Финляндия
4. Швейцария
5. Чехия
6. Германия
7. Словакия
8. Канада.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.
- 3 июня 2021
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