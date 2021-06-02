Вайсфельд — о Канаде: состав у нынешней сборной слабый. Но сборная всё ещё духовитая

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о сборной Канады в преддверии матча четвертьфинала ЧМ-2021 с командой России.

«Что касается канадцев, то состав у нынешней сборной слабый. Поэтому они и проиграли всем более-менее серьёзным соперникам.



Мне кажется, что они не слишком серьёзно подошли к комплектованию команды на этот чемпионат мира. Это у нас любят говорить, что Канада может 25 сильных сборных выставить на любой турнир. Ну вот, они выставили и едва мимо плей-офф не проскочили сразу.



Мы же тоже можем выставить несколько составов при желании. Другое дело — какой результат будет?



Однако это вовсе не означает, что нам за игру в четвертьфинале не надо опасаться. Канадцы в любом составе — духовитые и по-хорошему, по-спортивному наглые. Если почувствуют в сопернике слабину, своего не упустят. Лёгкой прогулки для сборной России не будет.



Радоваться уж точно нечему. Матчи с канадцами у россиян при любом исходе отнимают слишком много эмоций. Нам с ними лучше в финалах играть, а не в первых раундах», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.