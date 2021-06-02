Сборная России не может обыграть Канаду на чемпионатах мира по хоккею с 2011 года

Завтра, 3 июня, сборная России проведёт матч четвертьфинала чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Канады. Матч начнётся в 20:15 мск.

В последний раз сборная России обыграла команду Канады на чемпионате мира 10 лет назад. В 2011 году российская сборная в Братиславе переиграла канадцев со счётом 2:1. На шайбу Джейсона Спеццы россияне ответили голами Алексея Кайгородова, забившего в меньшинстве, и Ильи Ковальчука.

На том чемпионате мира сборная России не завоевала медалей. В полуфинале с Финляндией россияне потерпели сухое поражение — 0:3. В матче за третье место сильнее оказалась сборная Чехии — 7:4.

После этого команды встречались три раза, в каждом из которых Канада оказывалась сильнее. В 2015 году в финале канадцы разгромили сборную России со счётом 6:1. Единственную шайбу в составе россиян забросил Сергей Мозякин.

В полуфинале ЧМ-2017 Канада обыграла Россию со счётом 4:2. По шайбе тогда забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев. В четвертьфинале ЧМ-2018 канадцы переиграли россиян в овертайме со счётом 5:4. За Россию забили Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов.

Напомним, на текущем чемпионате мире российская команда заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Канада с 10 очками стала четвёртой в группе В.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. 1/4 финала будет сыграна 3 июня, полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.



А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.