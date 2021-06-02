Морозов — об «Адмирале»: они готовят арену, заказали новую коробку. Они всё успевают

Владивостокский «Адмирал», несмотря на ряд трудностей, ведёт работу по подготовке к сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Мы в контакте с «Адмиралом», они готовятся, у них есть немного времени до 31 июля — срока погашения задолженностей. Но они готовят и арену и, как мы знаем, заказали новую коробку (бортовые системы из Финляндии) — нынешнюю им надо поменять после того, как мы проверили её на предмет соответствия техническому регламенту», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова «Р-Спорт».

«Адмирал» принят в состав участников КХЛ на сезон-2021/2022 и будет допущен к участию при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года. В конце марта глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что текущий долг команды за сезон-2017/2018 составляет 56 млн рублей.