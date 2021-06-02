Калгари примет женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году

В 2021 году женский чемпионат мира по хоккею примет Канада, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Соревнования пройдут в Калгари.
Турнир ранее должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был отменён. ЧМ-2021 состоится с 20 по 31 августа. В нём будут участвовать десять команд, в том числе сборная России.
Канада примет женский чемпионат мира в восьмой раз.
Напомним, сейчас в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира — 2021. Он стартовал 21 мая и должен завершиться 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Завтра, 3 июня, сборная России проведёт четвертьфинальный матч с Канадой. Начало — в 20:15 мск.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.
- 2 июня 2021
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