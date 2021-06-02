«Мрачные навязчивые идеи мешали быть спортсменом». Боровецки рассказал о борьбе с ОКР

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки рассказал о своей борьбе с обсессивно-компульсивным расстройством.



«Я пропустил некоторое время в этом сезоне. На протяжении всей карьеры я упоминал о некоторых проблемах с психическим здоровьем, но никогда в полной мере не объяснял публично, в чём дело.



Я боролся с обсессивно-компульсивным расстройством на протяжении большей части карьеры. Мне требовалось побыть наедине с собой, чтобы вернуться к нормальному состоянию.



Мрачные навязчивые идеи временами мешали мне быть не только спортсменом, но и мужем, отцом в той мере, в какой это необходимо.



Я не ищу ни сочувствия, ни жалости. У меня прекрасная жизнь, мне повезло — и я за это признателен. Я надеюсь на то, что, говоря об этой проблеме публично, смогу воодушевить других спортсменов, нуждающихся в помощи, показать им, что они не одиноки, что помощь можно получить.



Спортсменам может быть тяжело открыться своим командам. Мне было грустно, я чувствовал себя уязвимым. Но я хочу, чтобы игроки в лиге знали: обе команды, которым я сообщил о своих проблемах, были очень добры ко мне и помогали мне. От партнёров до руководства.



Не бойтесь просить о помощи, пожалуйста», — говорится в посте на странице Боровецки в «Инстаграме».