Форвард «Виннипега» Элерс закрыл Эванса спиной, когда началось выяснение отношений

Нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс закрыл получившего травму форварда «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса, когда началось выяснение отношений после инцидента с участием одной из главных звёзл его команд Марка Шайфли.
Канадский форвард атаковал нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли на этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация. Элерс одним из первых приехал на место силового приёма и отгородил Эванса спиной.
«Я просто пытался держать всех подальше от него. В такой ситуации вы не хотите, чтобы кто-то упал на игрока сверху. Я просто пытался всех отгородить», — приводит слова Элерса журналист Мурат Алес.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Салима Надима.
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