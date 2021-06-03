Галлахер — о хите Шайфли: подобного не должно было произойти. Шайф это знает лучше меня
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер после победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:3) прокомментировал инцидент с участием лидера соперников Марка Шайфли.
Канадский форвард атаковал нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли на этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
«Это ужасно. Подобного не должно было произойти, и Шайф это знает лучше меня. Я его хорошо знаю», — сказал Галлахер в эфире Sportsnet.
Ранее защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон пообещал серьёзно затруднить жизнь Шайфли, если он продолжит серию.
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