Котканиеми: Шайфли показал полное неуважение к другим игрокам. Его хит отвратителен
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми после победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:3) эмоционально прокомментировал инцидент с участием лидера соперников Марка Шайфли.
Канадский форвард атаковал нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
«Это было отвратительно. Шайфли показал полное неуважение к другим игрокам. Больше мне сказать тут нечего», — приводит слова Котканиеми североамериканский журналист Майк Макинтайр.
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