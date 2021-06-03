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Котканиеми: Шайфли показал полное неуважение к другим игрокам. Его хит отвратителен

Котканиеми: Шайфли показал полное неуважение к другим игрокам. Его хит отвратителен
Сергей Емельянов
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми после победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:3) эмоционально прокомментировал инцидент с участием лидера соперников Марка Шайфли.

Канадский форвард атаковал нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

«Это было отвратительно. Шайфли показал полное неуважение к другим игрокам. Больше мне сказать тут нечего», — приводит слова Котканиеми североамериканский журналист Майк Макинтайр.

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