Уилер: когда игрок столько времени лежит на льду и покидает его на носилках – это страшно

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал травму форварда «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса, полученную в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.



«Просто надеюсь, что с ним всё в порядке. Никогда не бывает хорошо видеть парня на льду в течение такого количества времени, когда он покидает лёд на носилках — это страшно», – цитирует Уилера Winnipeg sun.

Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 5:3.