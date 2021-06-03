Тренер «Вегаса» – о решающем удалении: оно дешёвое, но не могу винить судей. Их обманывают

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур выссказался об удалении его команды в овертайме, после которого «Колорадо Эвеланш» забросил победную шайбу в овертайме.

«Дешёвое удаление, но я даже не могу винить за это судей. Соперник борется с помощью приукрашиваний: хватается за лицо, падает на лёд или бросает клюшку каждый раз. Я не могу винить рефери. Их обманывают», – цитирует Дебура журналист Грег Вышински в «Твиттере».

Напомним, что во втором матче четвертьфинальной серии «Колорадо» обыграл «Вегас» после овертайма со счётом 3:2, а решающую шайбу «Эвеланш» забросили в большинстве.

Следующая встреча команд состоится 5 июня и начнётся в 5:00 мск. После двух матчей «Колорадо» ведёт в счёте 2-0.