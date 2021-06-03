Морис – о словах защитника «Монреаля» о Шайфли: игроки будут выяснять отношения на льду

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал слова защитника «Монреаль Канадиенс» Джоэля Эдмундсона о том, что они сделают жизнь лидера «Виннипега» Марка Шайфли жалкой после того, как он нанёс травму Джейку Эвансу.



«Игроки будут выяснять отношения на льду. Никто не будет настолько глуп, чтобы сказать что-то преднамеренное перед следующей игрой», – цитирует Мориса Winnipeg sun.



Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.



Напомним, что победу в первом четвертьфинальном матче одержал «Монреаль» со счётом 5:3.

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