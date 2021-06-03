Голкипер «Вегаса» Флёри взял вину на себя за пропущенную шайбу в овертайме

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» во втором четвертьфинальном матче Кубка Стэнли-2021 (2:3, ОТ).



«Если мы продолжим играть так, как играли сегодня, тогда у нас всех будет сохраняться уверенность в команде и в том, что мы сможем вернуться в эту серию. Последний гол на мне, я должен был отражать эту шайбу и сохранять нашу команду в игре», – цитирует Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

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Напомним, что во втором матче серии «Колорадо» одержал победу в овертайме, забив решающую шайбу в большинстве. После двух матчей в серии ведёт «Эвеланш» – 2:0.



Ранее сообщалось, что голкипер «Вегаса» Флёри вошёл в список финалистов, претендующих на «Везину Трофи».