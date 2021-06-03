Майоров — о матче Россия — Канада: уровень мастерства у россиян на сегодняшний день повыше

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2021 Россия — Канада.



«Лёгкой прогулки не будет, несмотря на полукошмарное выступление Канады на этом турнире. Сам факт того, что канадцы играют с Россией, будет заставлять их прыгнуть выше головы.



Нам здесь тоже не надо рот раскрывать и наблюдать за тем, что будет происходить на площадке. Хотя, условно, в матче со шведами мне наша команда понравилась солидностью, комбинационной игрой. Немножко отдали инициативу шведам во второй половине третьего периода, а так команда смотрелась очень хорошо.



Да и со Швейцарией тоже, в принципе, был хоккей простой, но очень хороший. Так что задел у нас есть, думаю, что по уровню мастерства всё-таки мы на сегодняшний день повыше», – приводит слова Майорова Газета.Ru.



Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск.



Последний раз сборная России обыгрывала Канаду на чемпионате мира в 2011 году. В 1/4 финала подопечные Вячеслава Быкова одержали победу со счетом 2:1.

Однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов. Вот как это было:

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.