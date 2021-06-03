Майоров — о матче Россия — Канада: уровень мастерства у россиян на сегодняшний день повыше

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2021 Россия — Канада.
«Лёгкой прогулки не будет, несмотря на полукошмарное выступление Канады на этом турнире. Сам факт того, что канадцы играют с Россией, будет заставлять их прыгнуть выше головы.
Нам здесь тоже не надо рот раскрывать и наблюдать за тем, что будет происходить на площадке. Хотя, условно, в матче со шведами мне наша команда понравилась солидностью, комбинационной игрой. Немножко отдали инициативу шведам во второй половине третьего периода, а так команда смотрелась очень хорошо.
Да и со Швейцарией тоже, в принципе, был хоккей простой, но очень хороший. Так что задел у нас есть, думаю, что по уровню мастерства всё-таки мы на сегодняшний день повыше», – приводит слова Майорова Газета.Ru.
Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск.
Последний раз сборная России обыгрывала Канаду на чемпионате мира в 2011 году. В 1/4 финала подопечные Вячеслава Быкова одержали победу со счетом 2:1.
Однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов. Вот как это было:
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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