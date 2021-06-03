«Нефтехимик» продлил контракт с Брынцевым на два года

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с Александром Брынцевым, сообщает официальный сайт «Нефтехимика». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Защитник выступает в составе «Нефтехимика» с сезона-2013/2014. За это время Брынцев провёл в Континентальной хоккейной лиге 375 матчей и набрал 60 очков: забросил 11 шайб и отдал 49 результативных передач.

В сезоне 2020/2021Брынцев провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков (3+7).

По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Ранее нижнекамцы продлили контракт с Павлом Порядиным, а также заключили соглашения с голкипером Франсом Туохимаа, защитниками Лукашом Клоком и Рональдом Кнотом, а также форвардом Дэном Секстоном.