Вайсфельд: выбор вратаря — головная боль для тренерского штаба сборной России

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о вратарской позиции в сборной России на четвертьфинальный матч со сборной Канады на чемпионате мира-2021.



«Стопроцентно сделали правильно, что не стали выбирать себе соперника по четвертьфиналу. Такие попытки словчить в хоккее до добра редко доводят, наоборот, сбивают команду с нормального ритма. Единственный пример был у шведов 15 лет назад, когда они намеренно отдали матч в группе, чтобы в четвертьфинале на более легкого соперника выйти, и в итоге стали чемпионами.



Матчи с канадцами у россиян при любом исходе отнимают слишком много эмоций. Нам с ними лучше в финалах играть, а не в первых раундах.



Сейчас самая большая интрига в нашей сборной и головная боль для тренерского штаба — выбор вратаря на этот матч. Думаю, что любое решение дастся тяжело. Понятно, что опыта у Бобровского гораздо больше. Но ведь ему придется играть с листа очень ответственный матч, совершенно не успев привыкнуть к команде. Очень жаль, что Сергей не успел из-за карантина сыграть в группе. А Самонов по ходу чемпионата очень прилично прибавил.



И всё же, мне кажется, что с учетом того, что мы сыграем в четвертьфинале против канадцев, ворота доверят Бобровскому. Сергей с его опытом НХЛ гораздо больше адаптирован именно к североамериканскому стилю игры. Тогда как Самонов ни разу не играл против канадцев. Это может стать решающим фактором. Но решение, повторюсь, очень сложное», – приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».



А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск.