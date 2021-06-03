Плющев: матчи России и Канады – это маленькая война, которая идёт с 1972 года

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2021 Россия — Канада.
«Я думаю, что сборная Канады однозначно поменяет свою игру относительно группового этапа, потому что это матч навылет. Концентрации на одну встречу у них вполне хватит. Вообще, одним матчем можно реабилитироваться за весь чемпионат, за который канадцев критиковали и в самой Канаде, хотя там это не так сильно освещается. Среди канадцев есть люди, которые в состоянии показать очень высокий уровень. Известно, что наши соперники — духовитые ребята. А Канада — Россия — это всегда маленькая война, которая идёт с 1972 года. Ожидать можно всё что угодно — наши ребята это понимают.
Никакого комплекса у сборной России не может быть, потому что эта команда собралась только перед чемпионатом мира. У нас мало игроков, которые участвовали в предыдущих розыгрышах плей-офф. Но у нас всё же есть ребята, которые обыгрывали Канаду, боролись с ними за медали», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Перед началом сезона-1972/1973 впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза.
Представление главных звёзд сборной Канады на ЧМ-2021
Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск. Последний раз сборная России обыгрывала Канаду на чемпионате мира в 2011 году. В 1/4 финала подопечные Вячеслава Быкова одержали победу со счетом 2:1.
- 3 июня 2021
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:29
-
10:07
-
10:05
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:16
-
09:03
-
08:45
-
08:34
-
08:28
-
08:00
-
07:35
-
07:17
-
07:14
-
07:04
-
06:50
-
06:41
-
06:19
-
06:00