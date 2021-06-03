Плющев: матчи России и Канады – это маленькая война, которая идёт с 1972 года

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2021 Россия — Канада.



«Я думаю, что сборная Канады однозначно поменяет свою игру относительно группового этапа, потому что это матч навылет. Концентрации на одну встречу у них вполне хватит. Вообще, одним матчем можно реабилитироваться за весь чемпионат, за который канадцев критиковали и в самой Канаде, хотя там это не так сильно освещается. Среди канадцев есть люди, которые в состоянии показать очень высокий уровень. Известно, что наши соперники — духовитые ребята. А Канада — Россия — это всегда маленькая война, которая идёт с 1972 года. Ожидать можно всё что угодно — наши ребята это понимают.



Никакого комплекса у сборной России не может быть, потому что эта команда собралась только перед чемпионатом мира. У нас мало игроков, которые участвовали в предыдущих розыгрышах плей-офф. Но у нас всё же есть ребята, которые обыгрывали Канаду, боролись с ними за медали», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Перед началом сезона-1972/1973 впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза.

Представление главных звёзд сборной Канады на ЧМ-2021

Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск. Последний раз сборная России обыгрывала Канаду на чемпионате мира в 2011 году. В 1/4 финала подопечные Вячеслава Быкова одержали победу со счетом 2:1.