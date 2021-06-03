Александр Якушев в преддверии матча Россия — Канада на ЧМ-2021 вспомнил «Чудо на льду»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев накануне старта плей-офф чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия) оценил функциональное состоянии хоккеистов сборной России.



«Судя по движению игроков в последних матчах группового турнира наши ребята в хорошем физическом состоянии подходят к началу плей-офф. Это очень важно, особенно перед матчем с канадцами. У сборной Канады молодая, дерзкая команда. В каком бы составе канадцы не приехали на чемпионат мира это мощная команда, ставящая всегда перед собой одну цель — победить. Не нужно думать о том, что если канадцы финишировали четвёртыми в своей группе — это лёгкий соперник. Это не так.



Мне на память приходит Олимпийские игры 1980 года, когда сборная СССР уступила американским студентам. В США этот матч потом прозвали «Чудо на льду». На чемпионат мира все приезжают с одной целью — биться за результат. Нас ждёт тяжелый матч. Посоветовал бы нашим нападающим больше создавать моментов, лезть на пятак перед воротами, обострять ситуацию, закрывать канадского вратаря и активно работать у чужих ворот», — цитирует Якушева «Спорт-ЭКспресс».



«Чудо на льду» — название хоккейного матча между сборными СССР и США, прошедшего на зимних Олимпийских играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла (3:4) американской сборной, составленной из игроков студенческих команд. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США завоевала золотые медали. Советские хоккеисты на ОИ-1980 довольствовались серебряным медалями.

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