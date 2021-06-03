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Никита Зайцев: любой хоккеист мечтает сыграть на Олимпиаде. Буду следить за ситуацией

Никита Зайцев: любой хоккеист мечтает сыграть на Олимпиаде. Буду следить за ситуацией
Георгий Горностаев
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев рассказал о том, что хотел бы сыграть на Олимпиаде-2022, а также о том, что принял бы приглашение в сборную России на чемпионат мира, если бы клуб отпустил его.

Выдержал бы жизнь в «пузыре», если бы «Оттава» меня отпустила? Конечно. Когда приезжаешь играть за сборную своей страны, всегда с удовольствием это делаешь. Поэтому ехать туда вообще не было бы для меня вопросом. Серьёзные повреждения залечивать не нужно, нужно просто время. Обычные терапевтические вещи, массажи, восстановительные упражнения. Глобальных операций не нужно.

Олимпиада? Любой хоккеист мечтает сыграть на Олимпиаде. Пока разговоров об этом не идёт, но, как они начнутся, буду, конечно, следить за ситуацией», – цитируют Зайцева «Известия».

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