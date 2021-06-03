Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Питтсбурга» поддержал Тристана Джерри, провалившего плей-офф

Генменеджер «Питтсбурга» поддержал Тристана Джерри, провалившего плей-офф
Никита Сербаков
Комментарии

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл оценил выступление голкипера «пингвинов» Тристана Джерри в сезоне-2020/2021.

«Мы считаем, что Джерри хорошо поработал в этом сезоне. Оба наших вратаря надёжно защищали ворота. Нас бы не было в плей-офф, если бы не Тристан. Давайте не будем забывать, что он ещё молод. Джерри сделает выводы из нынешнего плей-офф и станет лучше.

Мы все учимся. У любого вратаря, который сумел надолго задержаться в нашей лиге, бывают взлёты и падения. И не только у вратаря», – приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Тристан Джерри провёл 39 матчей и пропустил 100 шайб, в среднем пропуская по 2,56 шайбы. В плей-офф на счету 26-летнего канадского голкипера 6 матчей и 21 пропущенная шайба. «Питтсбург» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в шести матчах уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Новость по теме
Генменеджер «Питтсбурга»: нас устроит, если мы начнём следующий сезон нынешним составом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021