Генменеджер «Питтсбурга» поддержал Тристана Джерри, провалившего плей-офф

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл оценил выступление голкипера «пингвинов» Тристана Джерри в сезоне-2020/2021.
«Мы считаем, что Джерри хорошо поработал в этом сезоне. Оба наших вратаря надёжно защищали ворота. Нас бы не было в плей-офф, если бы не Тристан. Давайте не будем забывать, что он ещё молод. Джерри сделает выводы из нынешнего плей-офф и станет лучше.
Мы все учимся. У любого вратаря, который сумел надолго задержаться в нашей лиге, бывают взлёты и падения. И не только у вратаря», – приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Тристан Джерри провёл 39 матчей и пропустил 100 шайб, в среднем пропуская по 2,56 шайбы. В плей-офф на счету 26-летнего канадского голкипера 6 матчей и 21 пропущенная шайба. «Питтсбург» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в шести матчах уступил «Нью-Йорк Айлендерс».
- 3 июня 2021
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