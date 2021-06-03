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Сергей Пушков возглавил петербургское «Динамо»

Сергей Пушков возглавил петербургское «Динамо»
Георгий Горностаев
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ХК «Динамо» Санкт-Петербург на официальном сайте объявил о назначении Сергея Пушкова на пост главного тренера команды.

В систему петербургского клуба Пушков пришёл в середине прошлого сезона в качестве консультанта. Помогать в работе ему будут Алексей Кузнецов и Олег Малашкевич. Вместе с ними он работал в гродненском «Немане». Тренером вратарей остался Павел Игоревич Черкас.

В качестве главного тренера специалист работал в национальной и юношеской сборных Белоруссии, «Химике-СКА» и неоднократно приводил «Неман» к победам в чемпионате Беларуси. Трижды, с 2017 по 2019 годы, он признавался лучшим тренером Беларуси. В Высшей хоккейной лиге Сергей Пушков работал в «СКА-Неве» в сезоне 2015/2016.

Напомним, что ранее «Динамо» покинул Эдуард Занковец, который возглавил новокузнецкий «Металлург».

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