Сергей Пушков возглавил петербургское «Динамо»

ХК «Динамо» Санкт-Петербург на официальном сайте объявил о назначении Сергея Пушкова на пост главного тренера команды.
В систему петербургского клуба Пушков пришёл в середине прошлого сезона в качестве консультанта. Помогать в работе ему будут Алексей Кузнецов и Олег Малашкевич. Вместе с ними он работал в гродненском «Немане». Тренером вратарей остался Павел Игоревич Черкас.
В качестве главного тренера специалист работал в национальной и юношеской сборных Белоруссии, «Химике-СКА» и неоднократно приводил «Неман» к победам в чемпионате Беларуси. Трижды, с 2017 по 2019 годы, он признавался лучшим тренером Беларуси. В Высшей хоккейной лиге Сергей Пушков работал в «СКА-Неве» в сезоне 2015/2016.
Напомним, что ранее «Динамо» покинул Эдуард Занковец, который возглавил новокузнецкий «Металлург».
- 3 июня 2021
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