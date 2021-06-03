Галлан: Канада ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира – 2021 с Россией поделился мнением относительно вратарского вопроса в стане россиян.
«Мы ждём, что в воротах сборной России сыграет Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.
В Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идёт плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждёт, что мы добьёмся успеха на чемпионате мира. Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной, которые приехали сюда. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение», — сказал Галлан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Представление главных звёзд сборной Канады на ЧМ-2021
Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся в 20:15 мск.
- 3 июня 2021
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