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Галлан: Канада ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский

Галлан: Канада ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира – 2021 с Россией поделился мнением относительно вратарского вопроса в стане россиян.

«Мы ждём, что в воротах сборной России сыграет Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.

В Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идёт плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждёт, что мы добьёмся успеха на чемпионате мира. Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной, которые приехали сюда. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение», — сказал Галлан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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