Рантанен набрал очки в 16 матчах плей-офф подряд и близок к попаданию в когорту великих

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс» и одержал победу в овертайме – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен забил победный гол в этом матче и вошёл в истории НХЛ.



24-летний финский хоккеист продлил результативную серию в нынешнем плей-офф до 6 матчей, и уже набрал 10 (3+7) очков. С учетом матчей розыгрыша Кубка Стэнли-2020 Рантанен набрал очки в 16-й игре плей-офф подряд. Только у пяти хоккеистов в истории НХЛ были подобные результативные серии из 17 и более матчей, сообщает пресс-служба НХЛ.

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Уэйн Гретцки трижды набрал очки в 18 играх плей-офф подряд (с 1980 по 1983 год, с 1985 по 1987 год и с 1988 по 1989 год). В активе Фила Эспозито также есть 18-матчевая результативная серия (с 1970 по 1971 год). Эл Макиннис набирал очки в 19 играх подряд (с 1989 по 1990 год). Рекордсменом же по этому показателю является Горди Хоу, набиравший очки в 22 матчах к ряду (с 1960 по 1963 год). Горди Хоу – в 22 (с 1960 по 1963 год). Рекордсменом же по этому показателю является Брайану Троттье, набиравший очки в 27 матчах к ряду (с 1980 по 1982 год).