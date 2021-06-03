Форвард сборной Чехии Ленц подписал контракт с «Амуром»
Поделиться
Нападающий сборной Чехии Радан Ланц подписал контракт с «Амуром», сообщает хабаровский клуб в «Твиттере».
Прошедший сезон нападающий провёл в Чехии в клубе «Либерец». В 51 матче регулярного чемпионата хоккеист набрал 41 очко: забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф у игрока 14 очков (2+12) в 16 встречах.
На данный момент Ленц вместе со сборной Чехии выступает на чемпионате мира. В пяти матчах нападающий забросил одну шайбу. В ближайшем матче сборная Чехии сыграет в четвертьфинале с командой Финляндии.
Сезон-2020/2021 «Амур» завершил на 10-м месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
«Либерец» вышел в плей-офф чешской лиги с четвёртого места и дошёл до финала, где уступил со счётом 1-4.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:50
-
13:33
-
13:31
-
13:16
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:29
-
10:07
-
10:05
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:16
-
09:03
-
08:45
-
08:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам