Форвард сборной Чехии Ленц подписал контракт с «Амуром»

Нападающий сборной Чехии Радан Ланц подписал контракт с «Амуром», сообщает хабаровский клуб в «Твиттере».

Прошедший сезон нападающий провёл в Чехии в клубе «Либерец». В 51 матче регулярного чемпионата хоккеист набрал 41 очко: забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф у игрока 14 очков (2+12) в 16 встречах.

На данный момент Ленц вместе со сборной Чехии выступает на чемпионате мира. В пяти матчах нападающий забросил одну шайбу. В ближайшем матче сборная Чехии сыграет в четвертьфинале с командой Финляндии.

Сезон-2020/2021 «Амур» завершил на 10-м месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

«Либерец» вышел в плей-офф чешской лиги с четвёртого места и дошёл до финала, где уступил со счётом 1-4.