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Кенневиль: «Флорида» решит вопрос с вратарями в течение лета

Кенневиль: «Флорида» решит вопрос с вратарями в течение лета
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль рассказал о том, что голкипер Сергей Бобровский спокойно отнёсся к тому, что его не заявляли на некоторые игры плей-офф.

«Он воспринял это как профессионал. Надо отдать ему должное. Он оказался в сложной ситуации, но принял её достойно, поддерживал партнеров. Он понимал, что должен быть в форме, чтобы быть готовым выйти на лёд в случае необходимости. Я говорил с ним. Он хочет играть. Но мне кажется, что он понимает, в какой ситуации мы сейчас оказались. Мы решим вопрос с вратарями в течение лета», – цитирует Кенневиля официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что после вылета «Флориды» российский голкипер клуба Сергей Бобровский отправился на чемпионат мира, где будет помогать россиянам в плей-офф. Первый матч на чемпионате мира Бобровский может сыграть уже в четвертьфинале с Канадой.

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