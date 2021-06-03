Лукашенко звонил Шаранговичу и просил его приехать на чемпионат мира

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед чемпионатом мира позвонил форварду «Нью-Джерси Дэвилз» Егору Шаранговичу и попросил его приехать на турнир.

«Когда президент страны звонит вам и просит сыграть, вы делаете это», – цитирует генерального менеджера «Нью-Джерси» Тома Фицжеральда официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что по итогам группового этапа сборная Беларуси заняла последнее место в таблице группы A.

В семи матчах на турнире Шарангович набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Прошедший сезон-2020/2021 Шарангович начал в Континентальной хоккейной лиге в минском «Динамо», а потом уехал в Национальную хоккейную лигу, где выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».