Матыцин предположил, кто займёт место в воротах сборной на матч с Канадой в 1/4 финала ЧМ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче, где сборная России встретится с командой Канады.

«Мы всегда ожидаем только победы от наших хоккеистов. Считаю, что очень достойно пройден предварительный этап, первое место в группе. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась. Наверное, Сергей Бобровский займет место в воротах, может быть, это тоже добавит уверенности, ведь говорят, что вратарь – половина команды. Но мы тоже понимаем, что, как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил.

Неважно, как канадцы играли до этого матча, ведь теперь будет игра навылет. Тут много зависит от психологии, от взаимопонимания в команде, желания победить. Надеемся, что сборная России выиграет. Будем очень переживать», – цитируют Матыцина РИА Новости.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.