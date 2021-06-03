Матыцин предположил, кто займёт место в воротах сборной на матч с Канадой в 1/4 финала ЧМ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче, где сборная России встретится с командой Канады.
«Мы всегда ожидаем только победы от наших хоккеистов. Считаю, что очень достойно пройден предварительный этап, первое место в группе. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась. Наверное, Сергей Бобровский займет место в воротах, может быть, это тоже добавит уверенности, ведь говорят, что вратарь – половина команды. Но мы тоже понимаем, что, как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил.
Неважно, как канадцы играли до этого матча, ведь теперь будет игра навылет. Тут много зависит от психологии, от взаимопонимания в команде, желания победить. Надеемся, что сборная России выиграет. Будем очень переживать», – цитируют Матыцина РИА Новости.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.
- 3 июня 2021
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