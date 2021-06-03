Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки

Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2021/2022.
Отпуск для бело-голубых закончится 12 июля. В этот день команда соберется для прохождения углубленного медицинского обследования, после чего приступит к тренировкам на своей базе в Новогорске. Далее подопечные Алексея Кудашова 18 июля отправятся на сбор в Нижегородскую область. Сборы продлятся 14 дней и завершатся контрольной встречей против «Торпедо НН».
Начиная с 3 августа команда продолжит подготовку к сезону в Новогорске. По аналогии с летом 2020 года динамовцы примут участие только в одном предсезонном турнире — Кубке мэра Москвы. Ежегодное соревнование должно пройти с 25 по 28 августа на «ЦСКА Арене».
Также в августе запланированы несколько контрольных матчей. Соперниками бело-голубых станут:
— 7 августа — хабаровский «Амур»;
— 11 августа — московский «Спартак»;
— 14 и 19 августа — омский «Авангард»;
— 16 августа — подмосковный «Витязь».
О месте проведения и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.
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