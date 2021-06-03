Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки

Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки
Никита Сербаков
Комментарии

Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2021/2022.

Отпуск для бело-голубых закончится 12 июля. В этот день команда соберется для прохождения углубленного медицинского обследования, после чего приступит к тренировкам на своей базе в Новогорске. Далее подопечные Алексея Кудашова 18 июля отправятся на сбор в Нижегородскую область. Сборы продлятся 14 дней и завершатся контрольной встречей против «Торпедо НН».

Начиная с 3 августа команда продолжит подготовку к сезону в Новогорске. По аналогии с летом 2020 года динамовцы примут участие только в одном предсезонном турнире — Кубке мэра Москвы. Ежегодное соревнование должно пройти с 25 по 28 августа на «ЦСКА Арене».

Также в августе запланированы несколько контрольных матчей. Соперниками бело-голубых станут:
— 7 августа — хабаровский «Амур»;
— 11 августа — московский «Спартак»;
— 14 и 19 августа — омский «Авангард»;
— 16 августа — подмосковный «Витязь».

О месте проведения и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

Новость по теме
Стал известен план подготовки «Авангарда» к сезону-2021/2022
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021