Перед матчем Россия — Канада в 1/4 финала ЧМ Бобровский внесён в заявку под 32-м номером

Голкипер сборной России Сергей Бобровский внесён в заявку на чемпионат мира. Вратарь будет выступать под 32-м номером.
Напомним, что голкипер «Флориды Пантерз» приехал на чемпионат мира после того, как «Пантерз» завершили выступление в Национальной хоккейной лиге. Бобровский отбыл карантин и готов выйти на лёд уже в четвертьфинальном матче с Канадой.
Сборная России сыграет с командой Канады 3 июня в 20:15 мск.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.
Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- 3 июня 2021
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