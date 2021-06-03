Перед матчем Россия — Канада в 1/4 финала ЧМ Бобровский внесён в заявку под 32-м номером

Голкипер сборной России Сергей Бобровский внесён в заявку на чемпионат мира. Вратарь будет выступать под 32-м номером.

Напомним, что голкипер «Флориды Пантерз» приехал на чемпионат мира после того, как «Пантерз» завершили выступление в Национальной хоккейной лиге. Бобровский отбыл карантин и готов выйти на лёд уже в четвертьфинальном матче с Канадой.

Сборная России сыграет с командой Канады 3 июня в 20:15 мск.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.

Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.