Марнер — о вылете «Торонто» из плей-офф: мы не оправдали собственных ожиданий

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер спустя несколько дней после вылета команды из Кубка Стэнли прокомментировал серию первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3-4 в серии).
«Поражение никого не устраивает. Это ужасно. Кажется, что в конце года мы всегда говорим одни и те же слова, и это неприятно, это полный отстой.
Многие критикуют Кайла Дубаса? У нас невероятно талантливый генеральный менеджер. Все просто хотят войти в режим паники, попытаться получить что-то новое или что-то изменить. Но я думаю, что они очень доверяют нашей команде, как и все мы в раздевалке.
И Дубас, и Брендан Шенахан (президент «Торонто». — Прим.: «Чемпионата») должны решить, что они хотят сделать. Но все мы знаем, сколько у нас таланта, сколько упорства, все мы хотим побеждать.
Каждый хочет сделать шаг вперёд, стать победителем. Именно поэтому сейчас это поражение так разочаровывает. Мы не оправдали собственных ожиданий», – приводит слова Марнера Sportsnet.
Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Монреалю» в семи матчах. Митчелл Марнер набрал в этих матчах 4 (0+4) очка.
- 3 июня 2021
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