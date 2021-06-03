Шайфли грозит дисквалификация на пять матчей за грязный силовой приём

Форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли может быть дисквалифицирован на пять матчей за грязный силовой приём в первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Как сообщает NHL Player Safety, сегодня состоится слушание по делу Шайфли.
На 60-й минуте матча, при счёте 4:3 в пользу «Монреаля», форвард «Канадиенс» Джейк Эванс убежал уже к пустым воротам соперника, но получил удар в голову от форварда Шайфли в тот момент, когда отправлял шайбу в ворота. 25-летний нападающий «Монреаля» получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот эпизод получил от судей матч-штраф. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
Правило 42.1 НХЛ гласит следующее: «Атака игрока, не владеющего шайбой, означает действие, при котором хоккеист останавливает соперника любым способом. Травма может стать следствием удара о борт, о каркас ворот или падения на открытый лёд».
- 3 июня 2021
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