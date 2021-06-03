США обыгрывают Словакию со счётом 3:0 после первого периода в матче 1/4 финала ЧМ-2021

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные США и Словакии.

После первого периода американцы выигрывают со счётом 3:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество звёздно-полосатых, а третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча США — Словакия.

Сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала. В эти минуты также проходит матч Швейцария — Германия. В 20:15 начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.