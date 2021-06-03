Грубауэр стал 10-м голкипером в истории НХЛ с 10 и более победами в плей-офф подряд

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр отметился важным достижением в матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой «Колорадо» со счётом 3:2 ОТ (2-0 в серии).

Грубауэр в этом матче отразил 39 бросков из 41. Он одержал уже 10-ю победу подряд в плей-офф НХЛ. Грубауэр — 10-й голкипер, которому покорилось это достижение.

На 4-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Брэндона Саада, на 10-й Алек Мартинес сравнял счёт, на 17-й Тайсон Джост снова вывел вперёд «Эвеланш». Во втором периоде отличился Райлли Смит и снова сделал счёт равным, а в третьей двадцатиминутке команды не забросили ни одной шайбы. Победу хозяевам принёс Микко Рантанен, реализовавший большинство в овертайме.

Рекордсменом является Лорин Уорсли, который одерживал 16 побед подряд.