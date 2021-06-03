Витолиньш: уровень чемпионата мира не слишком высок. Может победить кто угодно

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею, а ныне тренер Харийс Витолиньш подвёл итоги выступления латвийской команды на домашнем чемпионате мира по хоккею.

«Лучший игрок сборной Латвии на турнире? Конечно, Матис Кивлениекс. Также отметил бы Рональда Кениньша, который в матче с Канадой отдал две результативные передачи. Третьим выделю кого-то защитников. Пусть это будет Увис Балинскис.



Игра с Германией во вторник была равной. Наверное, это болезнь сборной Латвии — обыгрывать сильные команды и становиться героями, а в решающие моменты, когда нужно победить, что-то вечно идёт не так.



У нас была хорошая возможность занять высокое место, но мы сами её упустили. Турнир начали хорошо, взяли три очка с канадцами, на которые никто не рассчитывал. Но в матчах с прямыми конкурентами— Казахстаном, Норвегией и Германией, — мы проиграли. Здесь были потеряны важные очки, которых в итоге и не хватило.



На этом чемпионате нет звёзд, и уровень турнира не слишком высокий. Такую слабую Канаду я ещё ни разу не видел — передачи, решения, которые они принимают на площадке… Но с точки зрения интриги это интересный турнир — очень много сенсаций. Победить может кто угодно.



В начале прошлой недели я бы поставил на россиян. Они хоть и проиграли словакам, но оказывали очень серьёзное давление и больше бросали по воротам. Потом понравилась Швеция. Со швейцарцами они сыграли так, как все от них ждали, — быстрый комбинационный хоккей, броски. Если бы они так продолжили, у них были бы все шансы на золото.



Думаю, что большие страны не были готовы к турниру в «пузыре». На самом деле канадцы тремя поражениями в первых трёх матчах плохо отрекламировали НХЛ.



Надо ли было исключать сборную Беларуси из числа участников чемпионата? Нет, конечно. Это глупости. Спорт — это спорт. А политические вопросы надо решать политикам. Мне никогда не хотелось смешивать политику и спорт.



Однозначно, присутствие зрителей на матчах могло здорово помочь сборной Латвии. Но если посмотреть на это с нейтральной точки зрения, то возникает вопрос — что бы об этом подумали другие команды, болельщикам которых не разрешают присутствовать на трибунах», — цитирует Витолиньша издание «ИноСМИ».