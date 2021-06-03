Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречались сборные США и Словакии.

Матч закончился убедительной победой американцев со счётом 6:1. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество звёздно-полосатых. Третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.

В середине второго периода Петер Цегларик сократил отставание словаков в счёте, но затем Блэквелл, являющийся партнёром российского форварда Артемия Панарина по тройке в «Нью-Йорк Рейнджерс», оформил дубль. В третьем периоде отличился Александр Хмелевски, а уже в самой концовке точку в матче поставил Гарланд, который также оформил дубль.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча США — Словакия.

Сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала. В эти минуты также проходит матч Швейцария — Германия. В 20:15 начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.