Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречались сборные США и Словакии.
Матч закончился убедительной победой американцев со счётом 6:1. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество звёздно-полосатых. Третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.
В середине второго периода Петер Цегларик сократил отставание словаков в счёте, но затем Блэквелл, являющийся партнёром российского форварда Артемия Панарина по тройке в «Нью-Йорк Рейнджерс», оформил дубль. В третьем периоде отличился Александр Хмелевски, а уже в самой концовке точку в матче поставил Гарланд, который также оформил дубль.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча США — Словакия.
Сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала. В эти минуты также проходит матч Швейцария — Германия. В 20:15 начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.
- 3 июня 2021
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:47
-
18:44
-
18:36
-
18:27
-
18:02
-
17:47
-
17:42
-
17:15
-
17:10
-
16:45
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:34
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:50
-
13:33
-
13:31