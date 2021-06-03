В случае победы над Канадой Россия в 1/2 финала ЧМ сыграет с Чехией или Финляндией

На чемпионате мира по хоккею 2021 года определились первые полуфиналисты. Сборная США разгромила команду Словакии (6:1), а сборная Германии в серии буллитов сломила сопротивление Швейцарии (3:2 Б). В вечерних матчах Россия встретится с Канадой, а Финляндия – с Чехией.
Напомним, что в полуфинале команда с самым высоким посевом сыграет с командой с самым низким посевом, а команды со вторым и третьим номерами посева сыграют друг с другом. Согласно рейтингу команд, составленному на основе выступления на предварительном этапе турнира, лучшей сборной стала США, а Россия заняла второе место. Финны вышли в плей-офф с третьим посевом, чехи – с пятым, а немцы – с шестым.
Таким образом, в случае победы над Канадой сборная России в полуфинале ЧМ-2021 сыграет с победителем пара Финляндия – Чехия. В другом полуфинале встретятся команды США и Германии.
- 3 июня 2021
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