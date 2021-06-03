Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2021 с Канадой

Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира. Россияне сыграют с Канадой. Матч начнётся в 20:15 мск.

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч.

Вратарь: Сергей Бобровский

Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;

Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;

Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;

Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада

В случае победы над Канадой сборная России в полуфинале ЧМ-2021 сыграет с победителем пара Финляндия – Чехия. В другом полуфинале встретятся команды США и Германии.

Сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в своей группы, а Канада — с четвёртого.