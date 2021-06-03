Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2021 с Канадой

Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира. Россияне сыграют с Канадой. Матч начнётся в 20:15 мск.
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч.
Вратарь: Сергей Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада
В случае победы над Канадой сборная России в полуфинале ЧМ-2021 сыграет с победителем пара Финляндия – Чехия. В другом полуфинале встретятся команды США и Германии.
Сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в своей группы, а Канада — с четвёртого.
- 3 июня 2021
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