Видео невероятного буллита Нёбельса, который вывел Германию в полуфинал ЧМ-2021

Сегодня, 3 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).



Решающий буллит в составе сборной Германии забросил нападающий Марцель Нёбельс.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сборная Германии за свою историю один раз выигрывала серебро и ещё два — бронзу чемпионатов мира по хоккею.



Сегодня, 3 июня, состоятся ещё два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 стартовал 21 мая и завершится 6 июня. Все игры принимает Латвия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и встреча за бронзовые медали пройдут 6 июня.