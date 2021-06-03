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Сборная Канады назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2021 с Россией

Сборная Канады назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2021 с Россией
Антон Мозговой
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Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира. Россияне сыграют с Канадой. Матч начнётся в 20:15 мск. Тренерский штаб сборной Канады назвал стартовый состав на матч.

Вратарь: Дарси Кемпер
Хенрик — Браун — Манджапане, Уолкер – Ферраро;
Виларди — Бантинг — Комтуа, Пауэр – Стечер;
Данфорт- Пол — Пирри, Бернард-Докер — Бодин;
Фоуди — Андерсон-Долан, Хагель — Перфетти, Шнайдер.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада

В случае победы над Канадой сборная России в полуфинале ЧМ-2021 сыграет с победителем пара Финляндия – Чехия. В другом полуфинале встретятся команды США и Германии.

Сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в своей группы, а Канада — с четвёртого.

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В случае победы над Канадой Россия в 1/2 финала ЧМ сыграет с Чехией или Финляндией
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