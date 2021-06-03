Главный тренер сборной Германии прокомментировал выход в полуфинал чемпионата мира

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Сборная Германии в четвертьфинале обыграла в серии буллитов Швейцарию (3:2 Б).
«Команда на кураже, объединена общей целью, ребята поддерживали друг друга на скамейке, оставались на позитиве. Сегодня они поняли, как важно быть терпеливыми и продолжать делать своё дело. Мы внесли некоторые изменения по ходу игры, которые сработали. Кюнхакль забил очень важный гол, сократил отставание в счёте, потом мы отбились «три на пять». Вот такие маленькие моменты вдохнули в нашу команду жизнь, и в третьем периоде мы дожали и нам повезло сравнять счёт.
Думаю, вы удивлены больше нашего, что мы будем биться за медали, но так ещё приятнее. Некоторые ребята были с нами с первых сборов, некоторые — со вторых. Потрясающе видеть на лицах опытных ребят, которые уже давно играют за сборную, вроде Мюллера или Хольцера, такую радость и счастье не за себя, а за команду. Иногда даже начинаешь чувствовать себя немного пассажиром, когда видишь, как ребята заботятся о себе, мотивируют друг друга. Это доставляет исключительное наслаждение, тренировать их — настоящая привилегия, у нас в команде невероятные ребята!
Не думаю, что буду смотреть вечерние матчи, это оставим на завтра. Тяжело вовлечься во что-то ещё после такой игры. Может, мы и посмотрим, но пока не знаем, с кем будем играть. Сегодня насладимся вечером с командой, а завтра рано утром уже будем изучать следующего соперника и готовиться к нему», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 июня 2021
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