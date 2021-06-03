Кагун: Германия знала, что отыграется. У нас особенная команда

Нападающий сборной Германии Доминик Кагун подвёл итоги встречи со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии (3:2 Б).

«Уверенность в себе и командный дух — главная сила нашей сборной. Все друг за друга, сегодня мы это снова показали. Проигрывали 0:2, но играли здорово, пропустили неудачные голы. Знали, что отыграемся, и показали, что являемся великолепной командой.



На буллитах знал, что буду исполнять, был уверен, что смогу забить. Счастлив, что получилось. Не знал, что Нёбельс исполнил на буллитах, это было невероятно. Думаю, все были удивлены. Сделать такое на решающем буллите — это впечатляюще. Он заслужил этот гол.



Предпочтений по сопернику в полуфинале нет. Знаем, насколько мы хороши. Мы уверены в себе и неважно, с кем придётся играть. Завтра будет тренировка, надо подготовиться к полуфиналу. Неважно, с кем играть, если мы покажем такую игру, как сегодня, у нас будет хороший шанс.



Схожие ощущения с Олимпиадой, где мы выиграли серебро. У нас особенная команда, Олимпиада стала моим любимым турниром в карьере, у нас была классная команда, очень дружная. Здесь то же самое, напоминает мне олимпийскую сборную, поэтому я и решил приехать. Было чувство, что это особенная команда, хотелось приехать и помочь ей. Это здорово, мы хотим двигаться дальше.



У меня много воспоминаний с ЧМ-2010, где Германия также вышла в полуфинал. Турнир был в Мангейме, я тогда играл по молодёжке и на чемпионате мира был айсбоем, чистил лёд. Очень хорошо помню турнир, был на каждом матче», — передаёт слова Кагуна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.