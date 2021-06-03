Зайдер — о выходе Германии в полуфинал ЧМ-2021: не хотели доводить дело до буллитов

Защитник сборной Германии Мориц Зайдер прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира. Немцы в четвертьфинале обыграли швейцарцев в серии буллитов (3:2 Б).
«Мы были лучшей командой с самого начала матча и не сомневались, что выиграем. Мы можем гордиться собой. Не хотели доводить дело до буллитов, любая команда хочет выиграть в овертайме. Но в овертайме надо быть осторожным в решениях, если ошибёшься, шайба окажется в твоих воротах. Мы играли ответственно и зрело. Теперь мы в полуфинале.
Нидербергер — невероятная история и лично для него, и для всей команды. Он — краеугольный камень нашей команды, даёт нам уверенность и веру в себя, подаёт нам пример своей игрой.
Если бы мне сказали перед стартом турнира, что мы будем играть за медали, я бы на это согласился. В нашей раздевалке не было сомнений, что у нас хороший шанс. Мы себя не переоцениваем и не недооцениваем, в ближайшие несколько лет у нас всегда будет шанс на медали.
Уже давно немецкие игроки стали играть важные роли за океаном и в Европе, выходят на драфт НХЛ. Мы можем этим гордиться, всё началось с Олимпиады, всё больше клубов начинают доверять молодёжи в немецкой лиге. Это придаёт нам сил, горжусь тем, что играю за эту команду.
Все гордятся этой победой, сложно описать чувства словами. Нам непросто в изоляции, как и любой другой сборной. Никого не видишь, сидишь в номерах, матчи — самое весёлое на турнире, и мы здорово выступаем. Зайдём далеко, очень рад и доволен тем, что мы сегодня сделали», — передаёт слова Зайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 июня 2021
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