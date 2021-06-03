Бобровский проводит первый матч за сборную России за пять лет
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский проводит первый матч за сборную России с 2016 года. В последний раз Бобровский выступал за российскую команду в 2016 году на Кубке мира.
Бобровский вышел в старте на матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады, который проходит в эти минуты в Риге (Латвия). До приезда Бобровского основным вратарём российской сборной на турнире был Александр Самонов.
Состав сборной России:
Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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