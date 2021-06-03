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Бобровский проводит первый матч за сборную России за пять лет

Бобровский проводит первый матч за сборную России за пять лет
Антон Мозговой
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский проводит первый матч за сборную России с 2016 года. В последний раз Бобровский выступал за российскую команду в 2016 году на Кубке мира.

Бобровский вышел в старте на матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады, который проходит в эти минуты в Риге (Латвия). До приезда Бобровского основным вратарём российской сборной на турнире был Александр Самонов.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Перерыв
0 : 0
Канада
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