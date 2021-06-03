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Россия перебросала Канаду в первом периоде четвертьфинала чемпионата мира

Россия перебросала Канаду в первом периоде четвертьфинала чемпионата мира
Антон Мозговой
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В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные России и Канады.

После первого тайма счёт не открыт — 0:0. Сборная России нанесла в первые 20 минут встречи восемь бросков по воротам, а Канада — шесть. У Канады было одно удаление, россияне правила не нарушали. Российская сборная выиграла пять вбрасываний, Канада — три.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

Сборная России в случае победы сыграет с Финляндией или Чехией.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Перерыв
0 : 0
Канада
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