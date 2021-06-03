Нёбельс — о победном буллите: я просто отключил голову перед попыткой

Нападающий сборной Германии Марцель Нёбельс после четвертьфинального матча с Швейцарией (3:2 Б) на чемпионате мира по хоккею в Латвии поделился эмоциями от победы команды, а также рассказал о реализованном победном буллите.



«Я просто отключил голову перед буллитом. Очень рад, что забил эту шайбу. Мы вернулись в конце третьего периода, это было потрясающее выступление всей команды. Я горжусь тем, что являюсь частью сборной», — приводит слова Нёбельса аккаунт сборной Германии в "твиттере".



Напомним, в полуфинале турнира немецкая команда встретится со сборной США, которая в своём матче обыграла Словакию — 6:1. Встреча 1/2 финала состоится 5 июня. Финал и матч за третье место — 6 июня.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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