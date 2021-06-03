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Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира 2021 года по хоккею

Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира 2021 года по хоккею
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, проходили матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

Во встречах, начинавшихся в 16:15 мск, сборная США обыграла Словакию со счётом 6:1, а команда Германии в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии – 3:2 Б.

В матчах, проходивших в 20:15 по московскому времени, сборная России уступила в овертайме Канаде (1:2 ОТ), а Финляндия оказалась сильнее Чехии – 1:0.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира-2021 сыграют следующие пары:

США – Канада;
Германия – Финляндия.

Чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся 5 июня. Финал и встреча за третье место – 6 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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