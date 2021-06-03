Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев: Канаде проиграли тренер, команда и весь российский хоккей

Губерниев: Канаде проиграли тренер, команда и весь российский хоккей
Андрей Панков
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Россияне уступили канадцам со счётом 1:2 ОТ.

«Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы её проиграли. Канадцы, какой бы состав не привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав.

Мы должны были выигрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — сказал Губерниев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Новость по теме
Россия второй раз подряд проиграла в овертайме четвертьфинала ЧМ с Канадой
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021